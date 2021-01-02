Леброн Джеймс побил знаменательное достижение Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков, 11 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (109:103).
Джеймс оформил 58-й трипл-дабл в возрасте 30+ лет, сравнявшись по этому показателю с Джейсоном Киддом и разделяя с ним второе место в истории НБА. Кроме того, Леброн набрал 22-й трипл-дабл в качестве игрока «Лейкерс», обогнав Коби Брайанта и выйдя на второе место в истории франшизы по этому показателю. Только Элджин Бэйлор (24) и Мэджик Джонсон (138) оформляли больше трипл-даблов в составе «Лейкерс».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов.
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