Игрок «Кливленда» повторил рекорд Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон повторил рекорд франшизы Леброна Джеймса, сообщает ESPN. Секстон стал первым игроком «Кливленда» со времён выступлений Леброна Джеймса в составе «Кавальерс», набравшим 20 и более очков в шести стартовых встречах сезона. При этом Секстон стал четвёртым игроком в истории клуба, которому удалось добиться подобного достижения. Ранее таким могли похвастаться Леброн Джеймс, Остин Карр и Бинго Смит.



В ночь с 2 на 3 января по московскому времени «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту Хокс» со счётом 96:91. Секстон в этом матче набрал 27 очков, отдал три результативные передачи и совершил два подбора.



«Кливленд» в шести матчах одержал четыре победы и дважды потерпел поражение.