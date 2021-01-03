Игрок «Кливленда» повторил рекорд Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон повторил рекорд франшизы Леброна Джеймса, сообщает ESPN. Секстон стал первым игроком «Кливленда» со времён выступлений Леброна Джеймса в составе «Кавальерс», набравшим 20 и более очков в шести стартовых встречах сезона. При этом Секстон стал четвёртым игроком в истории клуба, которому удалось добиться подобного достижения. Ранее таким могли похвастаться Леброн Джеймс, Остин Карр и Бинго Смит.
В ночь с 2 на 3 января по московскому времени «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту Хокс» со счётом 96:91. Секстон в этом матче набрал 27 очков, отдал три результативные передачи и совершил два подбора.
«Кливленд» в шести матчах одержал четыре победы и дважды потерпел поражение.
- 3 января 2021
-
10:49
-
09:51
-
09:09
-
09:04
-
08:32
-
08:29
-
06:24
-
05:25
-
00:51
- 2 января 2021
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
21:52
-
20:51
-
19:01
-
17:54
-
17:26
-
17:12
-
16:59
-
15:48
-
14:27
-
12:59
-
11:48
-
10:47
-
09:53
-
08:59
-
08:52
-
08:48
-
06:31
-
05:34
-
02:30
- 1 января 2021
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:08