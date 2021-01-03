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Дэвид Блатт рассказал, что его больше всего удивило в Леброне Джеймсе

Дэвид Блатт рассказал, что его больше всего удивило в Леброне Джеймсе
Баскетбол / НБА 0

Бывший тренер «Кливленда» Дэвид Блатт поделился мнением о Леброне Джеймсе.

«У Леброна просто невероятный талант. Думаю, у него самый высокий баскетбольный IQ, который когда-либо видел. Вот пример того, что я имею ввиду. Есть несколько игроков, и я тренировал многих за свою карьеру, которых вы можете научить игре, а затем вам потребуется несколько раз повторить материал и тренироваться не один день, пока парни действительно поймут, что они должны делать в той или иной ситуации, которую вы используете в своей игровой системе.

Леброн, вероятно, лучший из парней, кто видит, что именно вы от них хотите. Это красноречиво говорит о том, насколько он умный баскетболист», — приводит слова Блатта Essentially Sports.

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