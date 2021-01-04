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Леброн Джеймс отреагировал на вирусный нокаут американского боксёра

Леброн Джеймс отреагировал на вирусный нокаут американского боксёра
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не оставил без внимания первый громкий поединок в профессиональном боксе в 2021 году.

В ночь на 3 января по московскому времени Райан Гарсия в главном бою турнира нокаутировал Олимпийского чемпиона, экс-претендента на титул чемпиона мира в профессионалах Люка Кэмпбелла. Гарсия одержал досрочную победу в седьмом раунде, проведя жёсткий удар по печени. Видео решающего эпизода стало достаточно популярным.

Леброн также отметил действия 22-летнего парня, чьё прозвище «Король Райан» созвучно с прозвищем самого Джеймса.

«Этот паренёк не шутит. Король Райан», — написал Джеймс в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Отметим, что Леброн нередко комментирует события, которые случаются в мире ММА или профессионального бокса.

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