Карри установил рекорд карьеры по набранным очкам

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри установил рекорд карьеры по количеству очков в одном матче, набрав 62 очка в победной домашней встрече с «Портлендом» (137:122).
Игрок реализовал 18 из 31 броска с игры (8 из 16 трёхочковых), совершил 5 подборов, сделал 4 передачи и допустил 5 потерь за 36,5 минуты игрового времени. Также Карри обновил личный рекорд по количеству точных штрафных бросков в одном матче, реализовав 18 из 19.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Ранее Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (129:128) реализовал свой 2500-й трёхочковый бросок за карьеру. 32-летний защитник вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.
Впереди двукратного обладателя приза MVP остались лишь двое игроков — Рэй Аллен (2973) и Реджи Миллер (2560). При этом Карри провёл 224-ю игру, в которой забил минимум 5 трёхочковых. Это на 23 матча больше, чем у Рэя Аллена (122) и Реджи Миллера (79) вместе взятых.
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