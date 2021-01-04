Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стефен Карри прокомментировал обновление рекорда результативности за карьеру

Стефен Карри прокомментировал обновление рекорда результативности за карьеру
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:122) прокомментировал свое противостояние с Дэмьеном Лиллардом.

Карри в матче с «Блэйзерс» обновил личный рекорд результативности, набрав 62 очка за встречу. Лиллард же в январе 2020 года также отметился подобной статистикой в игре с «Уорриорз». Тогда он набрал 61 очко.

«Играя против лучших в лиге, особенно выступающих на позиции разыгрывающего, ты раскрываешь все свои способности. Если ты достаточно давно в НБА, ты видишь все возможные варианты развития событий. Нам есть за что бороться. Такие парни, как Дэмьен, заставляют тебя раскрыться. Мне нравится соперничать с ним», – сказал Карри в послематчевом интервью.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021