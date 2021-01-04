Стефен Карри прокомментировал обновление рекорда результативности за карьеру

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:122) прокомментировал свое противостояние с Дэмьеном Лиллардом.



Карри в матче с «Блэйзерс» обновил личный рекорд результативности, набрав 62 очка за встречу. Лиллард же в январе 2020 года также отметился подобной статистикой в игре с «Уорриорз». Тогда он набрал 61 очко.



«Играя против лучших в лиге, особенно выступающих на позиции разыгрывающего, ты раскрываешь все свои способности. Если ты достаточно давно в НБА, ты видишь все возможные варианты развития событий. Нам есть за что бороться. Такие парни, как Дэмьен, заставляют тебя раскрыться. Мне нравится соперничать с ним», – сказал Карри в послематчевом интервью.