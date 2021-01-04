Кевин Дюрант назвал легенду ЦСКА лучшим плеймейкером среди всех своих соперников

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант назвал бывшего игрока московского ЦСКА Милоша Теодосича лучшим плеймейкером, с которым он когда-либо сталкивался на площадке.



«Милош Теодосич — лучший распасовщик из всех, с кем я когда-либо сталкивался на площадке», — приводит слова Кевина Дюранта журналист Дионисис Аравантинос в своём «твиттере».



Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016 году. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ.



После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а в межсезонье-2019 подписал контракт с «Виртусом Болонья», где выступает по сей день. Ранее в прессе появлялись слухи, что Теодосич в скором времени может покинуть итальянский клуб.