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Кевин Дюрант назвал легенду ЦСКА лучшим плеймейкером среди всех своих соперников

Кевин Дюрант назвал легенду ЦСКА лучшим плеймейкером среди всех своих соперников
Баскетбол / Евролига 0
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант назвал бывшего игрока московского ЦСКА Милоша Теодосича лучшим плеймейкером, с которым он когда-либо сталкивался на площадке.

«Милош Теодосич — лучший распасовщик из всех, с кем я когда-либо сталкивался на площадке», — приводит слова Кевина Дюранта журналист Дионисис Аравантинос в своём «твиттере».

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016 году. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ.

После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а в межсезонье-2019 подписал контракт с «Виртусом Болонья», где выступает по сей день. Ранее в прессе появлялись слухи, что Теодосич в скором времени может покинуть итальянский клуб.

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