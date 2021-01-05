Рик Карлайл объяснил, почему Лука Дончич провалился на старте сезона

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл выразил мнение, что звёздный разыгрывающий его команды Лука Дончич провалил начало сезона из-за ошибки в подготовке.



«Лука — один из многих игроков, которые слышали и были уверены, что сезон не начнётся раньше января или февраля. Его график подготовки был нарушен. Он просто отстал от него. Теперь очевидно, что Лука работает над тем, чтобы вернуться к тому уровню игры, который должен показывать», — приводит слова Карлайла журналист Майкл Райт на своей странице в "Твиттере".



«Маверикс» в своём последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Хьюстон Рокетс» со счётом 113:100. Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс именно Дончич, отметившийся трипл-даблом из 33 очков, 16 подборов и 11 передач.