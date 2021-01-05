«Реал» объявил о новом трансфере

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Алексом Тайусом.
Тайус провёл первую половину сезона-2020/2021 в турецком «Галатасарае». Центровой в трёх матчах Лиги чемпионов ФИБА набирал в среднем 8,3 очка, собирал 4 подбора и выполнял 1,7 передачи. В последний раз Тайус играл в Евролиге в сезоне-2018/2019 в составе «Маккаби».
В мадридском клубе Тайус призван заменить тяжёлого форварда Энтони Рэндольфа, который из-за травмы ахилла выбыл из строя до конца сезона. Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря. Баскетболист перенёс операцию и начал процесс восстановления. В 13 матчах Евролиги Рэндольф набирал в среднем 9,3 очка и собирал 3,6 подбора.
Фото доступно в инстаграм-аккаунте «Реала».
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