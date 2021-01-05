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Аналитик НБА назвал обмен Джеймса Хардена, который нужно серьёзно рассмотреть «Хьюстону»

Аналитик НБА назвал обмен Джеймса Хардена, который нужно серьёзно рассмотреть «Хьюстону»
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Грег Шварц из Bleacher Report выразил мнение, что «Хьюстон Рокетс» следует рассмотреть вариант с обменом Джеймса Хардена в «Портленд Трэйл Блэйзерс», если последние готовы будут отдать Си Джея Макколлума.

«В прошлом «Портленд» сопротивлялся обмену Макколлума, варианты с атакующим защитником были редкостью. Теперь они появились. Бэккорт Лилларда и Хардена легко мог бы стать лучшим в НБА, даже если бы на это потребовалось некоторое время, чтобы наладить взаимопонимание.

Расставание с Макколлумом должно быть крайней мерой во всех без исключения сделках, но фронт-офису «Блэйзерс» необходимо серьёзно подумать о том, чтобы пойти на данный шаг для получения Хардена», — приводит слова Шварца Fadeaway World.

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