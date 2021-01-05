«Нижний Новгород» в овертайме проиграл «Сарагосе»

В Нижнем Новгороде завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Нижний Новгород» принимал «Сарагосу».

Хозяева удачно начали встречу, поведя после первой четверти с преимуществом в семь очков — 30:23. К большому перерыву преимущество нижегородцев выросло до 9 баллов — 51:42. В третьей десятиминутке «Сарагоса» уже не отпускала команду Лукича — 63:71. В четвёртом игровом отрезке коллектив из Испании совершил мощный рывок и вышел вперёд — 86:83, но на последних секундах «Нижний Новгород» перевёл матч в овертайм — 86:86.

В дополнительной пятиминутке удачливее были гости, победившие со счётом 98:92. Самым результативным в составе победителей стал баскетболист сборной Германии Бенцинг, записавший в свой актив 23 очка. У «Нижнего Новгорода» 20 очков набрал Артём Комолов.