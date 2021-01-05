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«Нижний Новгород» в овертайме проиграл «Сарагосе»

«Нижний Новгород» в овертайме проиграл «Сарагосе»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Нижнем Новгороде завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Нижний Новгород» принимал «Сарагосу».

Хозяева удачно начали встречу, поведя после первой четверти с преимуществом в семь очков — 30:23. К большому перерыву преимущество нижегородцев выросло до 9 баллов — 51:42. В третьей десятиминутке «Сарагоса» уже не отпускала команду Лукича — 63:71. В четвёртом игровом отрезке коллектив из Испании совершил мощный рывок и вышел вперёд — 86:83, но на последних секундах «Нижний Новгород» перевёл матч в овертайм — 86:86.

В дополнительной пятиминутке удачливее были гости, победившие со счётом 98:92. Самым результативным в составе победителей стал баскетболист сборной Германии Бенцинг, записавший в свой актив 23 очка. У «Нижнего Новгорода» 20 очков набрал Артём Комолов.

Лига чемпионов ФИБА. Группа D. 5-й тур
05 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
92 : 98
ОТ
Сарагоса
Сарагоса, Испания
Нижний Новгород: Комолов - 20, Стребков - 17, Шеферд - 16, Петрасек - 12, Ганькевич - 8, Гаврилович - 7, Бабурин - 6, Герасимов - 3, Чадов - 3, Гонтарь, Платонов
Сарагоса: Бенцинг - 23, Эннис - 22, Томпсон - 20, Хлинасон - 10, Баррейро - 9, Брэй - 8, Бруссино - 4, Гарсия - 2, Стошич, Сулаймон, Фернандес, Фонт
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