Рэй Аллен высказался о ситуации Джеймса Хардена в «Хьюстоне»

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен выразил мнение, что, если Джеймс Харден действительно хочет уйти из «Хьюстон Рокетс», ему придётся согласиться на жертвы в личной статистике.
Сам Аллен в своё время пошёл на этот шаг, покинув «Сиэтл Суперсоникс», где он набирал в среднем 26 очков, чтобы присоединиться к «Бостон Селтикс» и внести свой вклад в титул за счёт гораздо более низких показателей.
«Есть момент, когда вы должны быть честны с собой и ответить на вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы перейти на следующий уровень?» Многие парни говорят, что собираются внести эти корректировки, но это сложный процесс, потому что нужно чем-то жертвовать.
Готов ли Харден присоединиться к новой группе парней и довериться им так же, как они будут доверять ему. Позволить им выполнять работу? Иногда в жизни нужно отпускать определённые вещи. Думаю, он способен на это. Джеймс может играть без мяча. Должно быть, он спрашивает себя сейчас: «Чего я действительно хочу?» — приводит слова Аллена Parlons Basket.
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