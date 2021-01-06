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«Отрезать ногу или нет?» Джон Уолл раскрыл шокирующие детали о своей травме

«Отрезать ногу или нет?» Джон Уолл раскрыл шокирующие детали о своей травме
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл заявил, что последствия его длительной травмы были столь серьёзными, что могли привести к ампутации ноги.

«Это было тяжело. За несколько месяцев я перенёс три-четыре различных инфекции. Дошло до того, что меня спрашивали: «Окей, отрезать ногу или нет?» — приводит слова баскетболиста Essentially Sports.

Уолл до начала этого сезона не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия.

Джон стал первым игроком после Майкла Джордана, который смог набрать 50 и более очков за два матча после двухлетней паузы без игровой практики. Джордану удавалось подобное, когда он вернулся в НБА в 2001 году и выступал за «Вашингтон Уизардс».

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