Игрок «Майами» побил рекорд Луки Дончича

Защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» за 31 минуту на паркете реализовал 5 бросков из-за дуги из 11, что позволило ему вписать своё имя в статистическую историю лиги.

Робинсон быстрее всех забил 300 трёхочковых за карьеру. Для этого ему понадобилось 95 матчей. Ранее достижение принадлежало звёздному разыгрывающему «Даллас Маверикс» Луке Дончичу. Словенскому баскетболисту, чтобы покорить эту отметку, понадобилось сыграть 117 матчей.



Игроки НБА, быстрее других забивавшие 300 трёхочковых за карьеру:

1. Дункан Робинсон – 95 матчей

2. Лука Дончич – 117 матчей

3. Дэмьен Лиллард – 117 матчей

4. Трей Янг – 123 матча.

Достижение Робинсона не спасло его команду от поражения в матче с «Селтикс» (105:107).