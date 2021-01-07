В «Зените» ответили на вопрос, почему команда увереннее играет на выезде, чем дома
Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Манос Пападопулос ответил на вопрос, почему баскетболисты команды в этом сезоне Евролиги увереннее играют на выезде, чем дома.
«Во-первых, в нынешних условиях, связанных с коронавирусом, невозможно уже определить, какая игра проходит на выезде, а какая дома. И там и там мы играем без болельщиков. Конечно, дома играть немного комфортнее. Однако это очень хороший вопрос. Я скажу так: когда мы найдём ответ на него, мы станем так же хорошо играть и дома.
Корректно ли то, что некоторые команды играют со зрителями, а некоторые нет? Таковы текущие реалии жизни. Если одна страна разрешает матчи со зрителями, а другая нет, то мы ничего не можем поделать», — приводят слова Пападопулоса «Известия».
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