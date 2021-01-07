Джон Уолл: Дональд Трамп уйдёт, мы поприветствуем Джо Байдена с распростёртыми объятиями

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл прокомментировал ситуацию в США. 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат конгресса США, на котором утверждались результаты выборов главы государства.



«Не могу поверить, у меня просто нет слов. Самое главное — то, что мы ещё можем что-то сделать и поднять свой авторитет в том, во что мы верим и что отстаиваем. Мы не можем контролировать вспышки во всём мире. Но я желаю всего наилучшего всем окружающим. Надеюсь, они останутся в безопасности и никто не пострадает. Я видел кое-что из того, что они делали, и это было похоже на кино. Невозможно поверить, что всё было по-настоящему.



Желаю всем всего наилучшего. Хочется, чтобы мы из всего этого благополучно вышли. Как только Дональд Трамп уйдёт, мы поприветствуем Джо Байдена с распростёртыми объятиями и позволим ему стать новым президентом», — приводит слова Джона Уолла NBAHolics.