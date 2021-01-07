«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Панатинаикос»
В Афинах в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» принимал «Зенит».
Команда из России удачно начала встречу и выиграла первую четверть с перевесом в 10 очков — 26:16. К большому перерыву гости немного увеличили преимущество — 47:35. В третьем игровом отрезке команда из Санкт-Петербурга не сбавляла обороты и фактически обеспечила себе победу — 76:54. В заключительные десять минут матча «Панатинаикос» немного сократил отставание, но побороться за большее не сумел. Победа «Зенита» — 89:77.
Самым результативным в составе победителей стал Артурас Гудайтис, набравший 25 очков, дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов у Кевина Пэнгоса. В «Панатинаикосе» Яннис Папапетреу набрал 14 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
07 января 2021, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
77 : 89
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Панатинаикос: Папапетру - 14, Митоглу - 13, Каселакис - 9, Папаяннис - 9, Бентил - 8, Недович - 8, Уайт - 6, Бохоридис - 5, Сент-Рос - 2, Фостер - 2, Мэк - 1, Калаицакис
Зенит: Гудайтис - 25, Пангос - 18, Томас - 10, Холлинс - 10, Пушков - 8, Бэрон - 6, Понитка - 4, Риверс - 4, Фридзон - 3, Зубков - 1, Захаров, Трушкин
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