«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Панатинаикос»

В Афинах в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» принимал «Зенит».

Команда из России удачно начала встречу и выиграла первую четверть с перевесом в 10 очков — 26:16. К большому перерыву гости немного увеличили преимущество — 47:35. В третьем игровом отрезке команда из Санкт-Петербурга не сбавляла обороты и фактически обеспечила себе победу — 76:54. В заключительные десять минут матча «Панатинаикос» немного сократил отставание, но побороться за большее не сумел. Победа «Зенита» — 89:77.

Самым результативным в составе победителей стал Артурас Гудайтис, набравший 25 очков, дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов у Кевина Пэнгоса. В «Панатинаикосе» Яннис Папапетреу набрал 14 очков.