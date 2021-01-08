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ЦСКА уступил «Басконии», не сумев покорить исторический рекорд «Реала» по победам подряд

ЦСКА уступил «Басконии», не сумев покорить исторический рекорд «Реала» по победам подряд
Баскетбол / Евролига 0
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Испанская «Баскония» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке обыграла московский ЦСКА — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26).

В составе «Басконии» лучшими по статистике стали Пьеррия Хенри (18 очков, 10 передач), Ачилле Полонара (18 очков), Рокас Гедрайтис (17 очков), Мустафа Фалль (16 очков, 9 подборов) и Лука Вильдоса (11 очков). У ЦСКА выделились защитник Майк Джеймс (20 очков, 7 передач), тяжёлый форвард Торнике Шенгелия (13 очков, 9 подборов, 6 передач), центровой Джоэл Боломбой (13 очков, 8 подборов), разыгрывающий Янис Стрелникекс (13 очков) и атакующий защитник Дэрран Хиллиард (9 очков).

ЦСКА прервал 12-матчевую победную серию в Евролиге, упустив шанс покорить исторический рекорд мадридского «Реала» по длине выигрышного отрезка (13 побед кряду).

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
07 января 2021, четверг. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
95 : 93
ЦСКА
Москва, Россия
Баскония: Полонара - 18, Хенри - 18, Гедрайтис - 17, Фалл - 16, Вильдоса - 12, Седекерскис - 8, Питерс - 6, Джекири, Диоп, Зоран Драгич, Куруцс, Райэсте
ЦСКА: Джеймс - 20, Боломбой - 13, Стрелниекс - 13, Шенгелия - 13, Хиллиард - 9, Антонов - 7, Курбанов - 6, Ухов - 5, Милутинов - 4, Фойгтман - 3, Хоменко
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