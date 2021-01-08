ЦСКА уступил «Басконии», не сумев покорить исторический рекорд «Реала» по победам подряд

Испанская «Баскония» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке обыграла московский ЦСКА — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26).
В составе «Басконии» лучшими по статистике стали Пьеррия Хенри (18 очков, 10 передач), Ачилле Полонара (18 очков), Рокас Гедрайтис (17 очков), Мустафа Фалль (16 очков, 9 подборов) и Лука Вильдоса (11 очков). У ЦСКА выделились защитник Майк Джеймс (20 очков, 7 передач), тяжёлый форвард Торнике Шенгелия (13 очков, 9 подборов, 6 передач), центровой Джоэл Боломбой (13 очков, 8 подборов), разыгрывающий Янис Стрелникекс (13 очков) и атакующий защитник Дэрран Хиллиард (9 очков).
ЦСКА прервал 12-матчевую победную серию в Евролиге, упустив шанс покорить исторический рекорд мадридского «Реала» по длине выигрышного отрезка (13 побед кряду).
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