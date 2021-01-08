«Лейкерс» проиграли «Сан-Антонио». «Даллас» дожал «Денвер», у Дончича и Йокича по 38 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс», победу в которой одержали гости – 118:109.
В составе «Лейкерс» дабл-даблами отметились сразу три игрока – форварды Леброн Джеймс (27 очков, 6 подборов и 12 передач), Энтони Дэвис (23 очка, 10 подборов и 3 передачи) и Кайл Кузма (13 очков и 10 подборов).
Самый значительный вклад в победу «Спёрс» внёс форвард Ламаркус Олдридж – 28 очков, 5 подборов и 3 передачи.
«Лейкерс» прервали свою 4-матчевую победную серию, а «Сан-Антонио» одержал 2-ю победу кряду, после серии поражений из 4 игр.
«Миннесота Тимбервулвз» потерпел 6-е поражение подряд, уступив на выезде «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 117:135.
В заключительной игре дня «Даллас Маверикс» сломил сопротивление «Денвер Наггетс». Лидеры обеих команд – Лука Дончич («Даллас») и Никола Йокич («Денвер») отметились дабл-даблами, набрав по 38 очков каждый.
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