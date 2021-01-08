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«Лейкерс» проиграли «Сан-Антонио». «Даллас» дожал «Денвер», у Дончича и Йокича по 38 очков

«Лейкерс» проиграли «Сан-Антонио». «Даллас» дожал «Денвер», у Дончича и Йокича по 38 очков
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс», победу в которой одержали гости – 118:109.

В составе «Лейкерс» дабл-даблами отметились сразу три игрока – форварды Леброн Джеймс (27 очков, 6 подборов и 12 передач), Энтони Дэвис (23 очка, 10 подборов и 3 передачи) и Кайл Кузма (13 очков и 10 подборов).

Самый значительный вклад в победу «Спёрс» внёс форвард Ламаркус Олдридж – 28 очков, 5 подборов и 3 передачи.

«Лейкерс» прервали свою 4-матчевую победную серию, а «Сан-Антонио» одержал 2-ю победу кряду, после серии поражений из 4 игр.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 23, Кузма - 13, Харрелл - 10, Хортон-Такер - 10, Карузо - 8, Шрёдер - 6, Кук - 5, Марк Газоль - 4, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Колдуэлл-Поуп, Маккинни, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 28, Дерозан - 19, Мюррей - 18, Гэй - 15, Уокер - 14, Миллз - 10, Васселл - 6, Джонсон - 5, Пёлтль - 3, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун

«Миннесота Тимбервулвз» потерпел 6-е поражение подряд, уступив на выезде «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 117:135.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
135 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 39, Макколлум - 20, Нуркич - 17, Кантер - 10, Джонс - 9, Трент-мл. - 9, Энтони - 9, Саймонс - 8, Эллеби - 4, Джайлс - 3, Ковингтон - 3, Литтл - 2, Худ - 2, Блевинс, Коллинс
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 26, Эдвардс - 26, Рид - 13, Бисли - 12, Эрнангомес - 12, Вандербилт - 10, Калвер - 7, Лейман - 4, Макдэниелс - 3, Ноуэлл - 2, Рубио - 2, Дэвис, Маклафлин, Окоги, Таунс, Хагенс

В заключительной игре дня «Даллас Маверикс» сломил сопротивление «Денвер Наггетс». Лидеры обеих команд – Лука Дончич («Даллас») и Никола Йокич («Денвер») отметились дабл-даблами, набрав по 38 очков каждый.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 124
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Маррей - 21, Харрис - 15, Моррис - 11, Грин - 10, Дозьер - 9, Бартон - 8, Миллсэп - 5, Бол, Кампаццо, Ннаджи, Портер, Уиттингтон, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон, Чанчар
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Ричардсон - 14, Финни-Смит - 14, Марьянович - 12, Хардуэй-младший - 11, Клебер - 9, Брансон - 7, Джонсон - 7, Пауэлл - 7, Коли-Стайн - 5, Бей, Бёрк, Грин, Ивунду, Порзингис, Терри, Хинтон
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