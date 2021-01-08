Римас Куртинайтис: третья четверть стала главной причиной поражения

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (75:102), отметив, что ключевым моментом встречи стала третья четверть, в которой коллектив из Московской области позволил соперникам набрать 39 очков.
"«Жальгирис» провёл хорошую игру. Последние пять или шесть матчей они играют с уверенностью и удовлетворением. Видно, что они наслаждаются баскетболом. Сегодня у нас возникли проблемы. Мы неплохо боролись в первые две четверти, но третья десятиминутка получилась ужасной, особенно в плане энергии и характера. После этого стало сложно. Третья четверть и стала главной причиной поражения», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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