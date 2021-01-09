Ламело Болл установил рекорд века в НБА
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл набрал 12 очков, 10 подборов и 9 передач за 25,5 минуты пребывания на площадке в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:110).
Болл отдавал 5+ передач в 7 матчах подряд, что является самой длинной серией новичка при выходе со скамейки запасных со времен Маггси Боггса в сезоне-1987/1988. 19-летнему Ламело не хватило одной передачи, чтобы стать самым молодым баскетболистом в истории лиги с трипл-даблом на счету. Ламело удалось обыграть выступающего за «Пеликанс» старшего брата, Лонзо (5 очков, 3 передачи, 2 подбора), в первой личной дуэли в НБА.
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