«Денвер» наметил новую суперзвездную цель для обмена, отказавшись от Джеймса Хардена

Команда НБА «Денвер Наггетс» нацелена заполучить защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает Pickandroll. По информации источника, в «Денвер Наггетс» разочарованы отсутствием прогресса в переговорах по обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Роветс», поэтому они начали готовить пакет активов для перехода в их состав Била.



В настоящий момент, как сообщает источник, Бил не намерен покидать столичный клуб, а «Уизардс» не намерены его менять. Отличным вариантом для «Денвера» станет то, что этот сезон может сложиться для столичной команды не лучшим образом.



Ранее Брэдли Бил провёл самый результативный матч в карьере — во встрече регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» он набрал 60 очков.