«Денвер» нанёс второе подряд поражение «Филадельфии», Йокич был близок к трипл-даблу

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Денвер Наггетс», который завершился победой гостей со счётом 115:103.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, на счету которого 39 очков, 7 подборов и 6 передач.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс защитник Гэри Харрис, набравший 21 очков и совершивший 3 подбора и 1 передачу. К трипл-даблу был близок центровой «Наггетс» Никола Йокич – 15 очков, 9 подборов и 12 передач.

«Филадельфия» потерпела 2-е поражение кряду в последних 6 играх, «Денвер» выиграл 3 из 4 последних встреч.

«Филадельфия» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции НБА, а «Денвер» 10-е на Западе.