Новичок «Сиксерс» установил рекорд результативности в первом матче в старте с 1970 года

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси набрал 39 очков (18/33 — с игры, 3/8 — из-за дуги), 7 подборов и 6 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (103:115).



Макси показал рекордную результативность для дебютантов стартового состава с 1970 года. Кроме того, Макси стал первым новичком «Сиксерс» со времен Айверсона, сумевшим набрать 35+ очков. Макси совершил 33 броска с игры, но при этом ни разу не становился на линию штрафных. Это рекордное количество бросков без штрафных за последние 15 сезонов.

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«Филадельфия» была вынуждена проводить матч с «Денвером» всемером, потеряв значительную часть игроков из-за протоколов по коронавирусу.