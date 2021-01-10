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«Вашингтон» потерял Брэдли Била

«Вашингтон» потерял Брэдли Била
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (124:128) из-за протоколов здоровья и безопасности по коронавирусу, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Ситуация Била подлежит отслеживанию из-за контакта с форвардом «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом, у которого был выявлен COVID-19. Бил и Тейтум разговаривали, стоя рядом во время недавнего матча регулярного чемпионата. Последние две встречи «Вашингтон» провел с «Филадельфией» и «Бостоном», которые пострадали от коронавируса. В «Филадельфии» было всего 8 доступных игроков на последний матч с «Денвер Наггетс», из них 7 вышли на площадку.

Бил останется на карантине минимум неделю. Он пропустит три ближайших матча «Уизардс». Изоляция Тейтума продлится 10–14 дней.

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