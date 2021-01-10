«Зенит» потерял одного из ведущих игроков

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу команды в матче с «Автодором» (97:71) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а также сообщил, что в ближайших матчах тренерский штаб по-прежнему не сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков Алекса Пойтресса.

«Мы показали серьёзную игру, в защите мы сыграли вполне неплохо, в нападении — очень хорошо на протяжении практически всего матча. «Автодор» — хороший соперник, они сегодня выступали без одного важного игрока — Клавелла, возможно, поэтому играли с такой высокой передней линией.

Хочу сказать, что мы потеряли Алекса Пойтресса, у него травма лодыжки, и мы ежедневно должны мониторить ситуацию с его травмой, чтобы понимать, насколько он выбыл. Сейчас конкретное количество дней я назвать не могу, но в ближайших нескольких матчах он участия не примет", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Евролиги Пойтресс является одним из самых результативных игроков команды, набирая 9,3 очка и собирая 4,9 подбора.