«Бостон» остался без девяти игроков

В ночь на 11 января по московскому времени «Бостон Селтикс» проведёт очередной матч регулярного чемпионата НБА. Соперником команды из Массачусетса станет «Майами Хит».
На игру с флоридцами «Селтикс» выйдут в значительно усечённом составе. Тренерский штаб не сможет рассчитывать на девятерых игроков, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Бонтемпс.
В матче не сыграют Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Джавонте Грин, Шеми Оджелей, Тристан Томпсон, Грант Уильямс, Роберт Уильямс, Ромео Лэнгфорд и Кемба Уокер.
Ряд баскетболистов травмированы, ещё часть изолирована из-за протокола НБА по профилактике COVID-19. Тейтум и Грант Уильямс не так давно сдали положительный тест на коронавирус.
В заявку «Бостона» попадут восемь оставшихся исполнителей — Маркус Смарт, Даниэль Тайс, Джефф Тиг, Тако Фалл, Пейтон Причард, Карсен Эдвардс, Тремонт Уотерс и Аарон Нэйсмит.
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