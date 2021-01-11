Богдан Богданович получил перелом колена

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на представителей «Атланты Хоукс», у защитника команды Богдана Богдановича выявлен стрессовый перелом правого колена с воспалением мягких тканей и ушибом кости. О приблизительных сроках восстановления станет известно на следующей неделе.

Богданович получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс». Богдан пытался обыграть Ламело Болла в центре площадке и споткнулся о собственную ногу.

Напомним, в ноябре «Милуоки» и «Сакраменто Кингз» достигли договорённости об обмене Богдановича, однако, как выяснилось позднее, «Бакс» заранее согласовали новый контракт защитника, который должен получить статус ограниченно свободного агента на старте межсезонья. Правила лиги запрещают контакты с игроками других команд до открытия трансферного окна. В итоге НБА лишила «Милуоки» пика 2-го раунда драфта-2022, а Богданович перешёл в «Атланту».