Джеймс Харден объяснил провал «Хьюстона» в матче с «Лейкерс»

Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:120) отметил неудачную игру команды на периметре.



«Наш спейсинг был не очень хорошим. «Лейкерс» — габаритная команда. Если против них не использовать спейсинг, то вы будете попадать в ситуации, в которых не хотите оказаться», — приводит слова Хардена Essentially Sports.



Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 1 передача. Леброн Джеймс стал вторым по результативности игроком «Лос-Анджелеса», набрав 18 очков и совершив по 7 подборов и передач.



Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал форвард Кристиан Вуд – 23 очка, 3 подбора и 1 передача. К дабл-даблу был близок Харден (20 очков, 6 подборов и 9 передач).