Стефен Карри отреагировал на антирекордную игру в карьере

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал победный матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (106:105), в котором он реализовал всего 2 броска из 16 (12,5%) и показал худшую точность за карьеру.



«Ну, я никогда не думал, что реализую всего 2 попытки из 16. Хотя с командной точки зрения это означает, что мы движемся в правильном направлении. Касательно нападения, я ожидаю, что смогу играть лучше. Очевидно, когда всё хорошо в защите, мы можем поправить этот аспект и вообще быть уверены в происходящем на площадке, независимо от того, кто находится на паркете.

Мы не сможем побеждать в матчах вроде этого, без правильной защиты. Все в команде понимали это. В конечном итоге именно игра в обороне принесла нам победу, учитывая, насколько плохо во второй половине мы действовали в атаке», — приводит слова Карри ESPN.