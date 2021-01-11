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Кавай Леонард продемонстрировал возможности своей огромной кисти

Кавай Леонард продемонстрировал возможности своей огромной кисти
Баскетбол / НБА 0

Фото- и видеооператоры в очередной раз обратили внимание на размер ладони игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда. После матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» по социальным сетям разлетелись кадры, на которых форвард в одной руке держит сразу две бутылки с водой.

«35 очков, семь трёшек, четыре передачи, три перехвата, две бутылки с водой в одной руке», — так подписала пресс-служба «Клипперс» кадры, опубликованные в «Твиттере».

Фото доступно на странице «Лос-Анджелес Клипперс» в «Твиттере».

«Клипперс» на домашней площадке обыграли «Буллз» со счётом 130:127. Самым результативным в составе победителей стал именно Леонард, который записал в свой актив 35 очков. У Пола Джорджа — 28. В «Чикаго» лучшую статистику продемонстрировал Зак Лавин. Он набрал 45 очков.

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