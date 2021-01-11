«Вашингтон» потерял Расселла Уэстбрука

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук пропустит одну неделю из-за травмы, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Уэстбрук травмировал четырёхглавую мышцу бедра.



Расселл Уэстбрук перешёл в «Вашингтон» в межсезонье-2020 в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» на Джона Уолла. Уэстбрук провёл семь матчей в составе новой команды, в которых он набирал в среднем 19,3 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 11,3 результативной передачи.



Накануне стало известно, что «Вашингтон Уизардс» остался без основного центрового Томаса Брайанта до конца сезона — у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.



Кроме того, последний матч регулярного чемпионата из-за протоколов здоровья и безопасности по коронавирусу пропустил Брэдли Бил.