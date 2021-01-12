Владимир Гомельский оценил перспективы попадания «Голден Стэйт» в плей-офф НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил шансы «Голден Стэйт Уорриорз» выйти в плей-офф НБА в нынешнем сезоне в 70%.

«На западе «Голден Стэйт» сейчас делит четвёртое-шестое места. Плотность результатов очень высокая. Думаю, она сохранится до самого конца регулярки. Вероятность попадания в плей-офф у «Уорриорз» приблизительно 70%. Но клуб вряд ли сможет войти в первый круг с преимуществом своего поля. Слишком неглубокий состав. Пошёл ли на пользу «Голоден Стэйт» обмен Д'Анджело Расселла на Эндрю Уиггинса? Уиггинс явно полезен в атаке», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, в последнем матче «Голден Стэйт» с минимальным перевесом одолел «Торонто» – 106:105. Лучшую результативность в составе «Уорриорз» продемонстрировал атакующий защитник Эндрю Уиггинс – 17 очков, 2 подбора и 4 передачи.