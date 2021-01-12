Владимир Гомельский оценил перспективы попадания «Голден Стэйт» в плей-офф НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил шансы «Голден Стэйт Уорриорз» выйти в плей-офф НБА в нынешнем сезоне в 70%.
«На западе «Голден Стэйт» сейчас делит четвёртое-шестое места. Плотность результатов очень высокая. Думаю, она сохранится до самого конца регулярки. Вероятность попадания в плей-офф у «Уорриорз» приблизительно 70%. Но клуб вряд ли сможет войти в первый круг с преимуществом своего поля. Слишком неглубокий состав. Пошёл ли на пользу «Голоден Стэйт» обмен Д'Анджело Расселла на Эндрю Уиггинса? Уиггинс явно полезен в атаке», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в последнем матче «Голден Стэйт» с минимальным перевесом одолел «Торонто» – 106:105. Лучшую результативность в составе «Уорриорз» продемонстрировал атакующий защитник Эндрю Уиггинс – 17 очков, 2 подбора и 4 передачи.
- 12 января 2021
-
14:38
-
14:25
-
13:40
-
12:28
-
11:58
-
11:30
-
10:38
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:08
-
08:48
-
08:46
-
05:57
- 11 января 2021
-
23:51
-
22:59
-
21:16
-
20:54
-
19:23
-
19:04
-
17:51
-
16:54
-
16:00
-
15:39
-
14:35
-
13:28
-
12:08
-
11:23
-
10:54
-
10:40
-
10:15
-
09:41
-
09:28
-
09:00
-
07:08