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«Локомотив-Кубань» с поражения начал второй этап Еврокубка, уступив «Метрополитан 92»

В Краснодаре завершился матч первого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Метрополитан 92» из Булони.

Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, немного лучшей в ней были «железнодорожники» — 37:36. В третьей четверти хозяева прибавили и ушли в небольшой отрыв — 59:54. Но в заключительно игровом отрезке «Метрополитан 92» совершил солидный рывок, благодаря которому в итоге вырвал победу — 83:79.

Самым результативным в составе победителей стал Давид Мишино, собравший коллекцию из 19 очков, 6 подборов и 6 передач. У «Локомотива-Кубань» лучшим стал Миндаугас Кузьминскас, набравший 21 очко.

Напомним, соперниками «Локо» по второму групповому этапу являются также итальянская «Доломити Энергия» и сербский «Партизан».