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«Локомотив-Кубань» с поражения начал второй этап Еврокубка, уступив «Метрополитан 92»

«Локомотив-Кубань» с поражения начал второй этап Еврокубка, уступив «Метрополитан 92»
Баскетбол / Еврокубок 0
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В Краснодаре завершился матч первого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Метрополитан 92» из Булони.

Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, немного лучшей в ней были «железнодорожники» — 37:36. В третьей четверти хозяева прибавили и ушли в небольшой отрыв — 59:54. Но в заключительно игровом отрезке «Метрополитан 92» совершил солидный рывок, благодаря которому в итоге вырвал победу — 83:79.

Самым результативным в составе победителей стал Давид Мишино, собравший коллекцию из 19 очков, 6 подборов и 6 передач. У «Локомотива-Кубань» лучшим стал Миндаугас Кузьминскас, набравший 21 очко.

Напомним, соперниками «Локо» по второму групповому этапу являются также итальянская «Доломити Энергия» и сербский «Партизан».

Еврокубок. Группа F. 1-й тур
12 января 2021, вторник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
79 : 83
Метрополитан 92
Париж, Франция
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 21, Херви - 15, Кроуфорд - 13, Линч - 10, Ильницкий - 8, Калниетис - 6, Каммингс - 4, Мотовилов - 2, Долинин, Емченко, Калинов, Мартюк
Метрополитан 92: Мишино - 19, Браун - 17, Гудвин - 15, Пино - 12, Чикоко - 10, Халилович - 6, Конате - 4, Йоми, Мулар, Роос, Сако
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