Кайри Ирвинг будет платить $ 460 тыc. за каждый пропущенный матч в «самоволке»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА, сообщает инсайдер New York Times Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».
Ирвинг пропустил последние матчи «Бруклина» по личным причинам, самовольно покинув расположение клуба. В социальных сетях опубликовали видео, на котором Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Предположительно вечеринка прошла в Торонто, на ней присутствовал популярный рэпер Дрейк.
«НБА начала изучать видео, где Ирвинг находится на вечеринке без маски. Если Ирвинг пропустит какие-либо матчи вследствие нарушения протокола, он будет оштрафован более чем на 460 тысяч долларов за игру… Это 1/72 его зарплаты», — написал Стайн.
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