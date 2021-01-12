Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кайри Ирвинг будет платить $ 460 тыc. за каждый пропущенный матч в «самоволке»

Кайри Ирвинг будет платить $ 460 тыc. за каждый пропущенный матч в «самоволке»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА, сообщает инсайдер New York Times Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».

Ирвинг пропустил последние матчи «Бруклина» по личным причинам, самовольно покинув расположение клуба. В социальных сетях опубликовали видео, на котором Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Предположительно вечеринка прошла в Торонто, на ней присутствовал популярный рэпер Дрейк.

«НБА начала изучать видео, где Ирвинг находится на вечеринке без маски. Если Ирвинг пропустит какие-либо матчи вследствие нарушения протокола, он будет оштрафован более чем на 460 тысяч долларов за игру… Это 1/72 его зарплаты», — написал Стайн.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021