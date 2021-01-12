Ясикявичюс: очень хорошая игра «Барселоны» против такой талантливой команды, как «Химки»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс подвёл итог матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (87:75).
«Мы очень плохо играли в обороне, но во второй половине изменили ход игры за счёт защиты. Мы начали останавливать соперника. «Химки» не набрали 30 очков во второй половине. Это очень хорошее выступление против такой талантливой, атакующей команды. Я счастлив, что ребята проснулись. Мы контролировали игру во второй половине. Подбор был одним из самых важных аспектов. Кайл Курич забил броски или мы получали возможности второго шанса и получали дополнительные владения, когда не шла игра в атаке. В трудные моменты это один из способов вернуться в игру», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги…
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
23:38
-
23:26
-
22:59
-
22:44
-
22:08
-
21:19
-
19:31
-
18:10
-
16:42
-
15:50
-
14:38
-
14:25
-
13:40
-
12:28
-
11:58
-
11:30
-
10:38
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:08
-
08:48
-
08:46
-
05:57
- 11 января 2021
-
23:51
-
22:59
-
21:16
-
20:54
-
19:23
-
19:04
-
17:51
-
16:54
-
16:00
-
15:39
-
14:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам