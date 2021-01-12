Ясикявичюс: очень хорошая игра «Барселоны» против такой талантливой команды, как «Химки»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс подвёл итог матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (87:75).

«Мы очень плохо играли в обороне, но во второй половине изменили ход игры за счёт защиты. Мы начали останавливать соперника. «Химки» не набрали 30 очков во второй половине. Это очень хорошее выступление против такой талантливой, атакующей команды. Я счастлив, что ребята проснулись. Мы контролировали игру во второй половине. Подбор был одним из самых важных аспектов. Кайл Курич забил броски или мы получали возможности второго шанса и получали дополнительные владения, когда не шла игра в атаке. В трудные моменты это один из способов вернуться в игру», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги…