«Лейкерс» обыграли «Хьюстон», «Сиксерс» набрали 137 очков в игре с «Хит»

В очередном матче чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 117:100.
Лучшими в составе победителей на площадке были Леброн Джеймс (26 очков и 8 подборов), Энтони Дэвис (19 очков и 10 подборов) и Деннис Шрёдер (14 очков). У «Хьюстона» наиболее заметными на паркете были Кристиан Вуд (18 очков), Джеймс Харден (16 очков) и Демаркус Казинс (13 очков и 10 подборов).
«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Майами Хит» – 137:134. В составе «Сиксерс» самыми результативными были Джоэл Эмбиид (45 очков и 16 подборов), Дэнни Грин (29 очков и 10 подборов) и Тайриз Макси (16 очков и 8 передач). В составе «Хит» наиболее заметными были Тайлер Хирроу (34 очка), Данкан Робинсон (26 очков) и Гэйб Винсент (24 очка).
Также в рамках игрового дня «Бруклин Нетс» обыграл «Денвер Наггетс» (122:116), «Юта Джаз» победил «Кливленд Кавальерс» (117:87), а «Оклахома-Сити Тандер» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (102:112). Кроме того, «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Индиану Пэйсерс».
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