Бен Симмонс самовольно покинул расположение «Филадельфии»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс самовольно покинул расположение клуба после недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин нетс».

«После того как Сет Карри был исключён из игры с „Бруклин Нетс“ в перерыве из-за положительного результата теста на коронавирус, „Сиксерс“ решили остаться в Нью-Йорке. Однако Бен Симмонс уехал из Нью-Йорка той ночью. Он уехал и вернулся в Филадельфию. Протоколы НБА ясны: если команда находится в чужом городе, она не может покинуть свой отель и должна оставаться там. Но Бен Симмонс сказал: «Нет, я уезжаю», позвонил водителю и поехал обратно в Филадельфию», — отмечает инсайдер Винсент Гудвилл.

НБА оштрафовала «Филадельфию» на $ 25 тыс. за то, что команда не включила Симмонса в первоначальный отчёт о травмах перед матчем с «Денвер Наггетс». По словам «Сиксерс», Симмонс не участвовал в игре с «Наггетс» из-за травмы левого колена, что, по данным Гудвилла, является ложной причиной.