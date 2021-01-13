Харден установил антирекорд последних 8 лет, «Хьюстон» прервал рекордную серию в истории

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:117) записал в свой актив всего 16 очков. Это уже четвёртая игра подряд, в которой баскетболист набирает 20 или менее баллов. Об этом сообщает ESPN Stats в «Твиттере».
Подобная серия стала самой длинной для Хардена со времён его выступлений за «Оклахома-Сити Тандер» в сезоне-2011/2012. Однако не только Джеймс не набрал 20 очков в матче с «Лейкерс». Этого не сделал ни один игрок «Рокетс».
«Хьюстон» завершил серию из 161 игры подряд, в которой хотя бы один баскетболист команды набирал 20+ очков (включая плей-офф). Она была самой продолжительной со времён рекорда, принадлежащего «Баффало Брейвз», — 207 матчей с марта 1974 года по ноябрь 1976 года.
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