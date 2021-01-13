В «Милане» отреагировали на лёгкую победу над «Валенсией»

Главный тренер итальянского «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу свой команды в матче Евролиги с «Валенсией» (95:80).
«Искренне поздравляю своих игроков, потому что они проявили собранность, физическую силу и страсть в игре. Мы здорово перемещали мяч, совершили много бросков из угла площадки, особенно хорош был Луиджи Датоме.
У нас были проблемы с фолами, но мои игроки вовремя показали свою собранность и начали действовать аккуратно по всей площадке. Мы получили победу, и разницу в очках, что всегда очень важно, так что идём дальше и готовимся к следующему поединку», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.
Поделился эмоциями и Луиджи Датоме, набравший в матче с «Валенсией» 27 очков и 6 подборов.
«Валенсия» — хорошая команда, конечно, они не могли уступать с такой разницей весь матч. Мы сохраняли спокойствие и продолжали играть в свой баскетбол. Старались наладить действия в обороне, потому что там возникали проблемы, а потом уже находить возможности для хороших бросков», — отметил баскетболист итальянского клуба.
- 13 января 2021
-
14:43
-
14:34
-
13:50
-
13:19
-
12:30
-
12:30
-
12:01
-
10:50
-
10:50
-
10:30
-
10:21
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:12
-
06:50
-
03:26
-
01:20
-
00:51
-
00:27
- 12 января 2021
-
23:38
-
23:26
-
22:59
-
22:44
-
22:08
-
21:19
-
19:31
-
18:10
-
16:42
-
15:50
-
14:38
-
14:25
-
13:40
-
12:28