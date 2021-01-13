В «Милане» отреагировали на лёгкую победу над «Валенсией»

Главный тренер итальянского «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу свой команды в матче Евролиги с «Валенсией» (95:80).



«Искренне поздравляю своих игроков, потому что они проявили собранность, физическую силу и страсть в игре. Мы здорово перемещали мяч, совершили много бросков из угла площадки, особенно хорош был Луиджи Датоме.

У нас были проблемы с фолами, но мои игроки вовремя показали свою собранность и начали действовать аккуратно по всей площадке. Мы получили победу, и разницу в очках, что всегда очень важно, так что идём дальше и готовимся к следующему поединку», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.



Поделился эмоциями и Луиджи Датоме, набравший в матче с «Валенсией» 27 очков и 6 подборов.



«Валенсия» — хорошая команда, конечно, они не могли уступать с такой разницей весь матч. Мы сохраняли спокойствие и продолжали играть в свой баскетбол. Старались наладить действия в обороне, потому что там возникали проблемы, а потом уже находить возможности для хороших бросков», — отметил баскетболист итальянского клуба.