Димитрис Итудис: «Жальгирис» после серии из шести поражений выдал шесть побед кряду

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч своей команды в регулярном чемпионате Евролиги с «Жальгирисом».



«Жальгирис» — конкурентоспособная команда, и она это доказывает: после серии из шести поражений они выдали шесть побед кряду. Они показывают хороший, агрессивный баскетбол. Это команда, которая очень активно идёт на кольцо, здорово распоряжается мячом, в предыдущей встрече против «Химок» они были близки к тому, чтобы сделать 40 результативных передач, они постоянно используют аллей-упы, скидки после проходов и показывают высокий процент трёхочковых», — приводит слова Итудиса официальный сайт «армейцев».



Своими ожиданиями поделился и защитник ЦСКА Иван Ухов.



«Наш соперник — очень агрессивная команда, которая играет в быстрый баскетбол, с большим количеством трёхочковых бросков, потому важно сдержать их снайперов. Также нужно быть готовыми к тому, что они здорово идут на отскок. Если позаботимся об этих компонентах, сможем победить», — отметил баскетболист московской команды.