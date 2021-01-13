В «Бруклине» дали понять, как относятся к «самоволке» Кайри Ирвинга
Эксперт и инсайдер Энтони Пуччио сообщил, что хоть менеджмент «Бруклин Нетс» этого и не показывает, в клубе крайне недовольны поведением Кайри Ирвинга, покинувшего расположение команды по личным причинам.
«Самый главный вопрос внутри «Нетс»: насколько хватит терпения у владельца Джозефа Цая в ситуации с Ирвингом? Общение было немногословным, но фронт-офис ясно дал понять, что недоволен действиями суперзвезды», — написал Пуччио в своей колонке на TheAssociation.com.
Накануне в социальных сетях опубликовали видео, на котором Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.
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