В «Бруклине» дали понять, как относятся к «самоволке» Кайри Ирвинга

Эксперт и инсайдер Энтони Пуччио сообщил, что хоть менеджмент «Бруклин Нетс» этого и не показывает, в клубе крайне недовольны поведением Кайри Ирвинга, покинувшего расположение команды по личным причинам.



«Самый главный вопрос внутри «Нетс»: насколько хватит терпения у владельца Джозефа Цая в ситуации с Ирвингом? Общение было немногословным, но фронт-офис ясно дал понять, что недоволен действиями суперзвезды», — написал Пуччио в своей колонке на TheAssociation.com.



Накануне в социальных сетях опубликовали видео, на котором Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.