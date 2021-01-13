Владимир Гомельский оценил, какой из кандидатов не переход в «Зенит» лучше

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о потенциальных новичках санкт-петербургского «Зенита» Тарике Блэке и Квинси Эйси.
«Эйси мне нравится гораздо больше, чем Тарик Блэк. Мне кажется, что он больше подходит „Зениту“ по своей манере игры и по своим защитным навыкам», — написал Гомельский на своём сайте.
Оба игрока рассматриваются как замена Алексу Пойтрессу.
«Зенит» потерял форварда Алекса Пойтресса из-за травмы лодыжки. Ожидается, что он может пропустить полтора месяца. Главный тренер команды Хавьер Паскуаль сообщал, что в клубе точно не знают, сколько матчей в итоге не сыграет Пойтресс.
29-летний Блэк провёл предыдущие два сезона в составе тель-авивского «Маккаби». В минувшем году он набирал в Евролиге 9,1 очка и 4,8 подбора в среднем за матч. Игрок покинул израильскую команду в мае 2020 года. В НБА Тарик отыграл четыре сезона и 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора.
Эйси семь лет выступал в НБА, где успел поиграть в составах «Торонто», «Сакраменто», «Далласа», «Бруклина», «Нью-Йорка» и «Финикса».
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