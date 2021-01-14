УНИКС с победы стартовал в топ-16 Еврокубка
В Андорра-де-ла-Велья завершился матч первого тура топ-16 Еврокубка, в котором местная одноимённая команды принимала УНИКС.
Первая четверть встречи прошлапод диктовку казанской команды, которая закончила игровой отрезок со счётом 21:16. Во второй десятиминутке «Андрре» улалось отыграться и выйти вперёд на одно очко — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:38. После большого перерыва УНИКСу удалось совершить важный рывок, выиграв отрезок с разницей в 11 очков. В заключительной четверти «Андорре» не удалось отыграться — итоговый счёт встречи 73:66 в пользу УНИКСа.
Самым результативным в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 16 очков. В составе «Андорры» 18 очков на свой счёт записал Давид Йелинек.
Еврокубок. Группа H. 1-й тур
13 января 2021, среда. 22:00 МСК
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
Окончен
66 : 73
УНИКС
Казань, Россия
Андорра: Йелинек - 18, Ханна - 14, Сенглин - 10, Паули - 8, Перес - 7, Льовет - 3, Си - 3, Параховский - 2, Гело - 1, Гарсия, Олумуйива, Паульссон
УНИКС: Канаан - 16, Смит - 13, Холланд - 13, Браун - 10, Теодор - 5, Морган - 4, Уайт - 4, Колесников - 3, Сергеев - 3, Узинский - 2, Антипов, Клименко
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