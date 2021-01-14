УНИКС с победы стартовал в топ-16 Еврокубка

В Андорра-де-ла-Велья завершился матч первого тура топ-16 Еврокубка, в котором местная одноимённая команды принимала УНИКС.



Первая четверть встречи прошлапод диктовку казанской команды, которая закончила игровой отрезок со счётом 21:16. Во второй десятиминутке «Андрре» улалось отыграться и выйти вперёд на одно очко — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:38. После большого перерыва УНИКСу удалось совершить важный рывок, выиграв отрезок с разницей в 11 очков. В заключительной четверти «Андорре» не удалось отыграться — итоговый счёт встречи 73:66 в пользу УНИКСа.



Самым результативным в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 16 очков. В составе «Андорры» 18 очков на свой счёт записал Давид Йелинек.