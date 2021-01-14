«Даллас» одержал 4-ю победу подряд, Дончичу не хватило передачи до трипл-дабла

В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Шарлотт Хорнетс» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 93:104.
Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, которому не хватило лишь одной передачи до трипл-дабла – 34 очка, 13 подборов и 9 передач.
Лучшую результативность в составе «Шарлотт» продемонстрировал разыгрывающий Терри Розир, на счету которого 18 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на счету лёгкого форварда Пи Джей Вашингтона (16 очков, 10 подборов и 6 передач).
«Шарлотт Хорнетс» прервал свою победную серию, состоящую из 4 матчей, а «Даллас Маверикс» одержал 4-ю победу кряду.
В параллельных встречах игрового дня «Милуоки Бакс» благодаря трипл-даблу Янниса Адетокунбо (22 очка, 10 подборов и 10 передач) обыграл «Детройт Пистонс» (110:101), одержав 3-ю победу кряду, а «Нью-Йорк Никс» потерпел 4-е поражение подряд, уступив «Бруклин Нетс» (109:116).
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