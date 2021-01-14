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«Даллас» одержал 4-ю победу подряд, Дончичу не хватило передачи до трипл-дабла

«Даллас» одержал 4-ю победу подряд, Дончичу не хватило передачи до трипл-дабла
Баскетбол / НБА 0
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В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Шарлотт Хорнетс» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 93:104.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, которому не хватило лишь одной передачи до трипл-дабла – 34 очка, 13 подборов и 9 передач.

Лучшую результативность в составе «Шарлотт» продемонстрировал разыгрывающий Терри Розир, на счету которого 18 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на счету лёгкого форварда Пи Джей Вашингтона (16 очков, 10 подборов и 6 передач).

«Шарлотт Хорнетс» прервал свою победную серию, состоящую из 4 матчей, а «Даллас Маверикс» одержал 4-ю победу кряду.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
93 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Розир - 18, Вашингтон - 16, Хэйворд - 16, Грэм - 12, Мартин - 9, Мартин - 6, Бийомбо - 5, Болл - 4, Бриджес - 4, Кэри - 3, Дарлинг, Зеллер, Макдэниелс, Монк, Риллер, Ричардс
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Хардуэй-младший - 18, Порзингис - 16, Бёрк - 8, Марьянович - 8, Джонсон - 7, Грин - 5, Ивунду - 4, Коли-Стайн - 4, Бей, Брансон, Клебер , Пауэлл, Ричардсон, Терри, Финни-Смит, Хинтон

В параллельных встречах игрового дня «Милуоки Бакс» благодаря трипл-даблу Янниса Адетокунбо (22 очка, 10 подборов и 10 передач) обыграл «Детройт Пистонс» (110:101), одержав 3-ю победу кряду, а «Нью-Йорк Никс» потерпел 4-е поражение подряд, уступив «Бруклин Нетс» (109:116).

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
101 : 110
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Грант - 22, Михайлюк - 18, Гриффин - 12, Джексон - 11, Бей - 10, Стюарт - 9, Пламли - 7, Эллингтон - 5, Ли - 4, Райт - 3, Джексон, Думбуйа, Макгрудер, Окафор, Роуз, Сирвидис, Хейз
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Холидэй - 21, Форбс - 13, Миддлтон - 12, Портис - 11, Коннотон - 9, Лопес - 9, Дивинченцо - 7, Огастин - 6, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 116
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Барретт - 20, Куикли - 19, Нокс - 13, Робинсон - 10, Риверс - 8, Пэйтон - 7, Ноэль - 2, Баллок, Браздейкис, Бёркс, Гибсон, Нтиликина, Пинсон, Смит, Топпин, Харпер
Бруклин Нетс: Дюрант - 26, Браун - 15, Харрис - 15, Луваву-Кабарро - 13, Шамет - 13, Грин - 11, Перри - 11, Джордан - 9, Кьоцца - 3, Аллен, Джонсон, Динвидди, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Принс
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