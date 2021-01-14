Лука Дончич установил два потрясающих рекорда НБА
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 34 очка (14/25 с игры, 5/9 из-за дуги), 13 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота (карьерный рекорд) в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (104:93). Ни один игрок в истории НБА не достигал показателей Дончича по всем указанным ключевым статистическим категориям (очки, подборы, передачи, блок-шоты и перехваты), реализовывая при этом 5 трёхочковых бросков за матч.
Дончич провёл 24-ю игру за карьеру, в которой набирал не менее 30 очков, 10 подборов и 5 передач за игру. Это рекорд в истории НБА по количеству игры с такой статистикой для игрока в возрасте менее 22 лет.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
10:39
-
10:23
-
10:13
-
10:08
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
08:35
-
06:29
-
05:21
-
00:29
-
00:09
-
00:08
- 13 января 2021
-
23:33
-
23:25
-
22:44
-
22:10
-
21:47
-
20:59
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
19:54
-
18:53
-
17:44
-
17:09
-
16:25
-
14:43
-
14:34
-
13:50
-
13:19
-
12:30
-
12:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам