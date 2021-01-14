Лука Дончич установил два потрясающих рекорда НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 34 очка (14/25 с игры, 5/9 из-за дуги), 13 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота (карьерный рекорд) в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (104:93). Ни один игрок в истории НБА не достигал показателей Дончича по всем указанным ключевым статистическим категориям (очки, подборы, передачи, блок-шоты и перехваты), реализовывая при этом 5 трёхочковых бросков за матч.



Дончич провёл 24-ю игру за карьеру, в которой набирал не менее 30 очков, 10 подборов и 5 передач за игру. Это рекорд в истории НБА по количеству игры с такой статистикой для игрока в возрасте менее 22 лет.

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