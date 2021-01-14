Виктор Оладипо не намерен задерживаться в «Хьюстоне». Назван клуб, куда он хочет перейти

Новобранец «Хьюстон Рокетс», защитник Виктор Оладипо не намерен надолго задерживаться в команде из Техаса, сообщает The Ringer.
По сведениям источников, баскетболист в межсезонье, когда он станет неограниченно свободным агентом, планирует подписать контракт с «Майами Хит».
Напомним, Оладипо стал игроком «Хьюстона» после масштабного обмена с участие нескольких команд, который был затеян ради перехода уже бывшего лидера «Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».
Оладипо начинал сезон в составе «Индианы Пэйсерс». В Индианаполисе он выступал с 2017 года и в определённый момент стал лидером команды, но после тяжёлой травмы показатели баскетболиста упали. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах, набирая в них 20,0 очка, собирая 5,7 подбора и отдавая 4,2 передачи.
- 14 января 2021
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