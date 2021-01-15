«Филадельфия» обыграла «Майами», Симмонс оформил трипл-дабл

В очередном матче чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 125:108.

В составе победителей лучшими на площадке были Шейк Милтон (31 очко), Тобиас Харрис (18 очков), Тайриз Макси (13 очков), а также оформивший трипл-дабл Бен Симмонс (10 очков, 10 подборов и 12 передач). В «Майами» наиболее результативными стали Данкан Робинсон (22 очка), Гэйб Винсент (21 очко и 8 передач), Тайлер Хирроу (17 очков) и Крис Силва (13 очков).

Также в рамках игрового дня «Торонто Рэпторс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (111:108), а «Хьюстон Рокетс» победил «Сан-Антонио Спёрс» (107:105).

Кроме того, в эти минуты «Портленд Трэйл Блэйзерс» играет с «Индианой Пэйсерс», а «Денвер Наггетс» – с «Голден Стэйт Уорриорз».