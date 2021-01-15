Чемпион НБА в составе «Кливленда» дал понять, что готов присоединиться к «Бруклину»

Защитник Иман Шамперт отреагировал на переход Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс». Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» оставил в «Твиттере» короткое сообщение из двух слов.



«Я рядом», — написал Шамперт.



Хотя это сообщение может ничего и не значить, большинство болельщиков предположили, что Иман, который в данное время является свободным агентом, таким образом выразил желание присоединиться к «Нетс» и бывшему партнёру по «Кавальерс» Кайри Ирвингу.

Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.