ЦСКА с двузначной разницей проиграл «Барселоне» в Москве
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Барселону». Подопечные Итудиса удачно начали встречу, выиграв первую четверть с разницей в 5 очков — 25:20. Но уже к большому перерыву гости вышли вперёд — 42:41. В третьем игровом отрезке каталонцы продолжили прибавлять и вышли вперёд — 63:57. В заключительные десять минут встречи ЦСКА не удалось вернуться в игру. В итоге «Барселона» оформила победу с двузначным преимуществом — 88:75.
Лучшим в её составе стал экс-баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс — 25 очков. У ЦСКА 18 очков в активе Майка Джеймса, ещё 15 очков записал в актив Никола Милутинов.
Отметим, что ЦСКА проиграл в Евролиге во второй раз за последние три матча.
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
15 января 2021, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
4-я четверть
75 : 88
Барселона
Барселона, Испания
ЦСКА: Джеймс - 18, Милутинов - 15, Хиллиард - 10, Шенгелия - 10, Боломбой - 7, Фойгтман - 5, Курбанов - 4, Стрелниекс - 4, Антонов - 2, Shashkov, Ухов, Хоменко
Барселона: Хиггинс - 25, Абринес - 19, Калатес - 13, Ханга - 7, Мартинес - 6, Курич - 5, Ориола - 4, Шмитс - 4, Больмаро - 3, Пустовой - 2, Баджи, Вестерманн
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